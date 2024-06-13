Двукратный разрыв между ценами на бюджет и премиум: аналитики выяснили, как распределяется жилье по классам в регионах РФ

Эксперты выяснили, в каких регионах России чаще всего встречается бюджетное и дорогостоящее жилье, а также оценили среднюю стоимость лотов в каждом классе

13 июня пресс-служба Сбербанка сообщила, что аналитики банка изучили, как выглядят предложения на первичном рынке жилья в крупнейших регионах России. Эксперты выяснили, что чаще всего российские застройщики выставляют на портале Домклик квартиры в новостройках класса комфорт (78,9%). Далее следуют бизнес (10,7%), эконом (8,5%) и премиум (1,9%).

В Ленинградской области доля бюджетного жилья составила 99,3%, в Воронежской — 98,5%, Свердловской — 98,2%, в Москве — 56,6%, а в Санкт-Петербурге — 70,5%. В Краснодарском крае 89,4% недвижимости приходится на уровень комфорт со средней стоимостью 5,7 млн рублей.

Наибольшее количество предложений жилья классов бизнес и премиум специалисты зафиксировали в Москве (43,4%), Санкт-Петербурге (29,5%) и Самарской области (21,5%). Столичные регионы также отличает минимальная доля первичной недвижимости эконом-класса: 0,8% в Москве и 0,7% в Санкт-Петербурге.



Исследование показало, что разрыв в стоимости между бюджетным (эконом, комфорт) и премиальным (бизнес, премиум) жильем практически двукратный. Стандартная квартира класса эконом (35 кв. м) обойдется в 4,2 млн рублей, комфорт — 5,6 млн, бизнес — 11,1 млн, премиум — 16,1 млн.

По данным аналитиков, самое дорогое элитное жилье можно найти в Краснодарском крае (44,5 млн рублей). На Кубани распространена продажа апартаментов в престижных ЖК. Также дорогие предложения есть в столицах— в Москве (20,5 млн рублей) и в Санкт-Петербурге (15,6 млн рублей).

«Мы наблюдаем повышенный спрос на ипотечные кредиты, особенно на льготные программы. В связи с возможным завершением ряда программ 1 июля, мы ожидаем значительный рост выдачи во второй половине месяца. В прошлом квартале Краснодарский край занимал второе место по объему выдачи льготных ипотечных кредитов, а также первое место по доле кредитов по программе «Господдержка» в общей структуре спроса (30%)», — рассказала начальник управления прямых продаж Краснодарского отделения Сбербанка Ирина Хмиль.