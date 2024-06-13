Между Ростовом-на-Дону и Ейском запустят сезонный поезд
С 15 июня сезонный поезд будет курсировать по маршруту Ростов-на-Дону — Ейск
Пресс-служба СКЖД сообщила, что с 15 июня сезонный поезд Ростов-на-Дону — Ейск вернется на маршрут. Он будет доставлять пассажиров из донской столицы на побережье Азовского моря и обратно по выходным дням до 29 сентября.
Из Москвы в Сочи за 8 часов:
Расписание поезда:
- отправление из Ростова-на-Дону в 07:54, прибытие в Ейск в 11:35;
- отправление из Ейска в 19:09, прибытие в Ростова-на-Дону 22:03.
В пути следования будут предусмотрены остановки на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.
Стоимость билета по полному тарифу составит 486 рублей.
10 июня, 13:41Подобного региона нет ни в России, ни в Европе
Биолог и географ Светлана Литвинская 30 лет собирала материал для книги о природе Краснодарского края