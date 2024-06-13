Между Ростовом-на-Дону и Ейском запустят сезонный поезд

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 15 июня сезонный поезд будет курсировать по маршруту Ростов-на-Дону — Ейск

Пресс-служба СКЖД сообщила, что с 15 июня сезонный поезд Ростов-на-Дону — Ейск вернется на маршрут. Он будет доставлять пассажиров из донской столицы на побережье Азовского моря и обратно по выходным дням до 29 сентября.

Из Москвы в Сочи за 8 часов:

Расписание поезда:

  • отправление из Ростова-на-Дону в 07:54, прибытие в Ейск в 11:35;
  • отправление из Ейска в 19:09, прибытие в Ростова-на-Дону 22:03.

В пути следования будут предусмотрены остановки на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская. 

Стоимость билета по полному тарифу составит 486 рублей.

Напомним, что с начала июня между двумя популярными курортами Краснодарского края запустили поезд.

Как писали ранее Юга.ру, РЖД создадут лист ожидания и сервис для быстрой покупки онлайн-билетов.

Азовское море Ейский район Железная дорога Поезда путешествия РЖД Ростов-на-Дону

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