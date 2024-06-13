Между Ростовом-на-Дону и Ейском запустят сезонный поезд

С 15 июня сезонный поезд будет курсировать по маршруту Ростов-на-Дону — Ейск

Пресс-служба СКЖД сообщила, что с 15 июня сезонный поезд Ростов-на-Дону — Ейск вернется на маршрут. Он будет доставлять пассажиров из донской столицы на побережье Азовского моря и обратно по выходным дням до 29 сентября.

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Расписание поезда: отправление из Ростова-на-Дону в 07:54, прибытие в Ейск в 11:35;

отправление из Ейска в 19:09, прибытие в Ростова-на-Дону 22:03. В пути следования будут предусмотрены остановки на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская. Стоимость билета по полному тарифу составит 486 рублей.