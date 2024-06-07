В Краснодаре открылась выставка «Хроники Тридевятого царства». Проект посвятили Пушкину

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

В Краснодаре проходит выставка, посвященная 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина (6+)

6 июня краснодарский комплекс «Россия — моя история» открыл мультимедийную выставку «Хроники Тридевятого царства». Проект посвятили 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

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Посетители смогут ознакомиться с избранными шедеврами изобразительного искусства на сказочную тему. Гостям покажут, как зарождалось искусство оформления книг в Российской империи, как произведения Пушкина иллюстрировали в СССР.

Особое внимание проект уделяет творчеству художника и иллюстратора Ивана Билибина. Выставка расскажет о его биографии, особенностях стиля, а также познакомит с избранными иллюстрациями пушкинских сказок.

Также в экспозицию вошли работы современных иллюстраторов из Союза художников авангарда.

Выставка будет работать до 8 сентября по адресу улица Конгрессная, 2.

Как писали Юга.ру, выставка «Неопикториализм» открылась в Краснодарском музее имени Коваленко. Зрители смогут увидеть более 30 необычных фоторабот.

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В Краснодаре открылась выставка «Хроники Тридевятого царства». Проект посвятили Пушкину
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