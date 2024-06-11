Восточный обход Ставрополя расширят до четырех полос к 2026 году
На подъезде к Ставрополю часть трассы Р-217 «Кавказ» переведут из двух полос в четыре к 2026 году
3 июня пресс-служба Росавтодор сообщила, что к 2026 году на подъезде к Ставрополю модернизируют 12 км дороги «Кавказ». Часть трассы Р-217 в Ленинском районе переведут из двух полос в четыре.
По данным пресс-службы, ежедневно данный участок пересекают около 20 тыс. машин, а на подходе к городу возникают пробки. По плану капремонт должен адаптировать дорогу к нагрузкам — через два года здесь смогут проезжать до 30 тыс. авто.
Специалисты планируют:
- расширить проезжую часть с 7 до 15 метров;
- обновить трассу, пересечения и примыкания;
- смонтировать пешеходные светофоры, перила и барьерку;
- сделать новые переходно-скоростные полосы, остановки с автопавильонами и тротуары.
Сейчас протяженность подъезда к Ставрополю составляет 62 км. К 2026 году 45 км из них будут четырехполосным.
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