Восточный обход Ставрополя расширят до четырех полос к 2026 году

Ставропольский край

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  • © Скриншот с сайта Росавтодор rosavtodor.gov.ru
    © Скриншот с сайта Росавтодор rosavtodor.gov.ru

На подъезде к Ставрополю часть трассы Р-217 «Кавказ» переведут из двух полос в четыре к 2026 году

3 июня пресс-служба Росавтодор сообщила, что к 2026 году на подъезде к Ставрополю модернизируют 12 км дороги «Кавказ». Часть трассы Р-217 в Ленинском районе переведут из двух полос в четыре.

Подъезд к Ставрополю км 43 — км 55

Подъезд к Ставрополю км 43 — км 55

По данным пресс-службы, ежедневно данный участок пересекают около 20 тыс. машин, а на подходе к городу возникают пробки. По плану капремонт должен адаптировать дорогу к нагрузкам — через два года здесь смогут проезжать до 30 тыс. авто.

Специалисты планируют:

  • расширить проезжую часть с 7 до 15 метров;
  • обновить трассу, пересечения и примыкания;
  • смонтировать пешеходные светофоры, перила и барьерку;
  • сделать новые переходно-скоростные полосы, остановки с автопавильонами и тротуары.

Сейчас протяженность подъезда к Ставрополю составляет 62 км. К 2026 году 45 км из них будут четырехполосным.

Напомним, что до 15 сентября грузовикам запретили ездить днем на участке трассы А-146 в Краснодарском крае.

Как писали ранее Юга.ру, в апреле 2024 года подорожал проезд по платным участкам М-4 «Дон». В Краснодарском крае и Ростовской области он стоит от 324 до 2130 рублей.

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Восточный обход Ставрополя расширят до четырех полос к 2026 году
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