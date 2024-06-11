Уралсиб поднял ставку по рублевому вкладу до 18,2%

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»

Максимальную доходность в линейке указанных вкладов — 18,2% годовых с капитализацией процентов — могут получить: новые клиенты*, разместившие на вкладе «Доход» от 2 млн до 7 млн рублей на 181 день;

и клиенты банка, разместившие на вкладе «Доход Private» от 10 млн рублей на 1100 дней (при наличии пакета услуг «Private»).

Новые ставки по вкладу «Доход» — от 16,11 до 18,2% годовых с капитализацией (в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада). Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения вклада: 91, 121, 181, 367, 732 или 1100 дней.

Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» — от 16,11 до 17% годовых с капитализацией (в зависимости от срока вклада). Сумма — от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения: 91, 181, 367 или 732 дня.

Подробности о вкладах и накопительных счетах можно узнать в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

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*Новый клиент — физическое лицо, у которого никогда не было счета в банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно. Процентную ставку устанавливают только по первому срочному вкладу, открытому на условиях и по ставке вклада «Доход» для новых клиентов. Второй и последующие вклады открывают по стандартными тарифами банка. Срочный вклад «Доход» в российских рублях для новых клиентов можно открыть только в офисах банка.

Как писали Юга.ру, месяцем ранее банк уже понимал доходность по нескольким рублевым вкладам. Тогда максимальная ставка по вкладу достигала 17% годовых. Ранее вклад «Доход» от Уралсиба вошел в топ самых выгодных долгосрочных депозитов 2023 года и в пятерку самых прибыльных на три года.