В Сочи зацвело 80-летнее растение, из которого делают алкогольный напиток

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала парка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1016
    © Скриншот из телеграмм-канала парка «Южные культуры» https://t.me/park_uzk/1016

Спустя семь лет в Сириусе зацвел 80-летний дазилирион злаколистный. Из него производят алкогольный напиток сотол

10 июня телеграм-канал парка «Южные культуры» сообщил, что впервые с 2017 года там зацвел дазилирион злаколистный. Этому растению более 80 лет.

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В парке рассказали, что дазилирион не умирает после цветения, но цветет очень редко. Его родина — мексиканские северные штаты Чихуахуа, Дуранго и Коауила. У листьев растения рассеченные кончики, которые по форме издалека напоминают мелкие лилии. Также из дазилириона производят алкогольный напиток сотол.

Сотол — дистиллированный алкогольный напиток мексиканского происхождения, напоминающий текилу. Он считается «официальным» напитком штатов Чиуауа, Дуранго, и Коауила.

На производство каждой бутылки сотола необходимо целое растение дазилириона. Оно достигает нужной зрелости в 15 лет. После растение срезают, удаляют жесткие внешние листья, а для приготовления используют только мягкую сердцевину. Очищенные сердцевины запекают, перемалывают и отправляют на сырьё для брожения и дистилляции.

Как писали ранее Юга.ру, в Сириусе в парке «Южные культуры» высадили 350-летнее оливковое дерево.

Алкоголь Заповедники Парки Растениеводство Сириус Сочи

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