В Сочи выставят на торги землю бывшего санатория за 372 млн рублей
Дом.РФ выставит на торги объект недвижимости в Сочи стоимостью более 372 млн рублей
Пресс-служба акционерного общества Дом.РФ сообщила, что 5 июля состоится аукцион. На торги выставят крупный объект недвижимости.
Лот — имущественный комплекс в поселке Вардане Лазаревского района курорта. Он включает в себя участок площадью 7,42 га и здания на 24,7 тыс. кв. метров. Раньше здесь находился лечебно-санаторный центр. Инвесторам предлагают использовать комплекс под размещение гостиницы или санатория. Начальная цена лота составляет 372,09 млн рублей.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 1 июля. Инвесторы получат и землю, и здания.
Как писали ранее Юга.ру, средняя стоимость частного дома на Кубани, по данным аналитиков, достигла 11,5 млн рублей.