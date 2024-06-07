В Сочи выставят на торги землю бывшего санатория за 372 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Скриншот из с сайта Дом.РФ https://земля.дом.рф/auctions/496441/
    © Скриншот из с сайта Дом.РФ https://земля.дом.рф/auctions/496441/

Дом.РФ выставит на торги объект недвижимости в Сочи стоимостью более 372 млн рублей

Пресс-служба акционерного общества Дом.РФ сообщила, что 5 июля состоится аукцион. На торги выставят крупный объект недвижимости. 

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Лот — имущественный комплекс в поселке Вардане Лазаревского района курорта. Он включает в себя участок площадью 7,42 га и здания на 24,7 тыс. кв. метров. Раньше здесь находился лечебно-санаторный центр. Инвесторам предлагают использовать комплекс под размещение гостиницы или санатория. Начальная цена лота составляет 372,09 млн рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 1 июля. Инвесторы получат и землю, и здания.

Как писали ранее Юга.ру, средняя стоимость частного дома на Кубани, по данным аналитиков, достигла 11,5 млн рублей.

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