В Сочи выставят на торги землю бывшего санатория за 372 млн рублей

Дом.РФ выставит на торги объект недвижимости в Сочи стоимостью более 372 млн рублей

Лот — имущественный комплекс в поселке Вардане Лазаревского района курорта. Он включает в себя участок площадью 7,42 га и здания на 24,7 тыс. кв. метров. Раньше здесь находился лечебно-санаторный центр. Инвесторам предлагают использовать комплекс под размещение гостиницы или санатория. Начальная цена лота составляет 372,09 млн рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 1 июля. Инвесторы получат и землю, и здания.