Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Тима Бертона

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре обсудят творчество Тима Бертона (16+)

Краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 10 июня лекцию «Тим Бёртон: готика, эксцентрика и игра теней». На встрече участники изучат приемы, которые режиссер использует, чтобы создать особую атмосферу в своих фильмах, разберутся с его подходом к свету и тени и проследят эволюцию созданных им кинообразов.

Тим Бёртон — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор. Прославился такими фильмами, как «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Битлджус», «Крупная рыба», «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается», «Кошмар перед Рождеством», «Алиса в стране чудес».

Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, забронировать место можно можно по ссылке. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 июня покажут культовый фильм Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками».

Афиша Кино Краснодар Лекции

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