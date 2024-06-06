Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Тима Бертона

Краснодарский критик Кира Кац анонсировала на 10 июня лекцию «Тим Бёртон: готика, эксцентрика и игра теней». На встрече участники изучат приемы, которые режиссер использует, чтобы создать особую атмосферу в своих фильмах, разберутся с его подходом к свету и тени и проследят эволюцию созданных им кинообразов.

Тим Бёртон — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, мультипликатор. Прославился такими фильмами, как «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Битлджус», «Крупная рыба», «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается», «Кошмар перед Рождеством», «Алиса в стране чудес».

Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей, забронировать место можно можно по ссылке. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91.