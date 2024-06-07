Компания из Индии планирует построить в Краснодарском крае фармацевтический завод за 9 млрд рублей

7 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с послом Индии в России Винай Кумаром, а также с представителями индийской фармацевтической компании. В рамках Петербургского международного экономического форума стороны обсудили сотрудничество в торговой, туристической и образовательной сферах.

Фирма Cadila Pharmaceuticals Limited заявила о желании построить комплекс по производству лекарств. Объем инвестиций в трехлетний проект составит 9 млрд рублей. Комплекс обеспечит региону 1200 тыс. рабочих мест.

«Выходим на новый уровень отношений между Краснодарским краем и Индией. Ваши фармацевтические компании — мировые лидеры. Производство лекарств выходит на первый план с точки зрения сбережения здоровья и безопасности человека», — сказал Вениамин Кондратьев.

Компания Cadila Pharmaceuticals Limited основана в 1951 году. Является одной из крупнейших в Индии частных фармацевтических фирм. Продукция 850 видов присутствует на рынках более 90 стран мира. Компания выпускает препараты, применяемые в лечении сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических, диабетических, инфекционных заболеваний. Среди наименований — «Ацилок», «Виворакс», «Зеликс», «Костарок», «Оритаксим», «Триган».