В Кисловодске появятся аналемматические солнечные часы

Ставропольский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Кисловодска Евгения Моисеева
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Кисловодска Евгения Моисеева

На берегу Старого озера в Кисловодске планируют установить аналемматические солнечные часы

7 июня глава Кисловодска Евгений Моисеев рассказал в своем телеграм-канале, что на берегу Старого озера курорта установят аналемматические солнечные часы. На циферблате не будет часовых и минутных линий. Текущее время покажет тень стоящего на часах человека.

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«У нас более 320 дней в году можно наслаждаться яркими лучами солнца. Поэтому приняли решение на песочном берегу нашего Старого озера установить в Кисловодске аналемматические солнечные часы», — поделился мэр Кисловодска.

Циферблат изготовят из камня и металла, а посередине установят кисловодское сердце.

Аналемматические солнечные часы — тип горизонтальных солнечных часов с вертикальным гномоном и часовыми метками, расположенными в форме эллипса.

Гномон — часть солнечных часов, по тени от которой определяется время.

Эллипс — замкнутая плоская кривая, определенная как одно из сечений конуса. 

Как писали ранее Юга.ру, в Кисловодске в подземных переходах откроют арт-галереи местных художников.

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В Кисловодске появятся аналемматические солнечные часы
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