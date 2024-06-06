В Адыгее построят еще один склад маркетплейса Ozon

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме власти Адыгеи и «Логистический центр Адыгея 4» (входит в ГК «Ромекс Group») подписали соглашение о строительстве склада маркетплейса Ozon

Инвестиционный проект предполагает строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров для компании Ozon в Энеме. Логистический центр должен создать больше тысячи новых рабочих мест для жителей республики.

Предварительный объем инвестиций — около 8 млрд рублей. Дополнительно около 2,5 млрд рублей планирует вложить Ozon. Инвестор намерен реализовать проект в течение трех лет.

Другой логистический центр Ozon уже открыли в индустриальном парке «Ромекс — Теучежский»:

Мурат Кумпилов отметил, что «Ромекс Group» реализует в республике инвестпроекты по строительству складских помещений с 2015 года, и новый проект — уже пятый по счету. Ранее группа компаний построила в Адыгее два распределительных центра для Х5 Retail Group, которая управляет продуктовыми сетями «Пятерочка» и «Чижик», и индустриальный парк «Ромекс-Теучежский» с логистическим комплексом Ozon.

Как отметил Мурат Кумпилов, на ПМЭФ-2024 власти республики планируют подписать сразу несколько соглашений, в том числе с «Газпромбанком», «Почтой России» и Всероссийской федерацией самбо.

Одним из итогов экономического форума прошлого года для Адыгеи стало инвестсоглашение с холдингом AVA Group о строительстве промпарка «Псекупс».