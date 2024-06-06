В мае IT-ипотека в крупнейшем российском банке обогнала по популярности «Дальневосточную и Арктическую»

В мае льготная программа «Ипотека для IT» в крупнейшем российском банке оказалась востребованнее «Дальневосточной и Арктической»

Об этом, по данным lenta.ru, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума.

В мае на льготную программу «Ипотека для IT» пришлось 3,6% от всех выдач Сбера, а на «Дальневосточную и Арктическую» — 3,2%.

Cбер возобновил выдачи IT-ипотеки 5 апреля, после чего выдал около 4 тысяч таких займов. В апреле количество выдач составило чуть более 1 тысячи, а в мае — почти 2,8 тысяч.

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Рост востребованности IT-ипотеки подтверждает и управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко: «Отмена минимального уровня дохода позволила дополнительно поддержать молодых специалистов. Так, до сентября 2023 мы выдавали в среднем 38 льготных кредитов в месяц, а после расширения программы их число утроилось. Отмечу, что на конец 2023 года по доле выданных IT-ипотек в стране Краснодарский край занял 5 место и вошел в тройку лидеров роста по этому показателю (+0,7%). Суммарно в 2023 году сотрудники IT-компаний купили жилье на Кубани и в Адыгее на 5,3 млрд рублей».