Краснодарский край вошел в число перспективных регионов для развития автотуризма

«Перспективные у нас это Северный Кавказ, Краснодарский край, мы не ожидали, но Архангельск. Интересный также Байкал. Ну, а если близко к Москве, то в восторге, конечно, от Тверской области», — заявил Лобарев.



Московская и Ленинградская области не вошли в данный список. Президент ассоциации подчеркнул, что многие посещают Санкт-Петербург в туристических целях. Однако в столицах практически нет автокемпингов:



«В Москве один только автокемпинг, в Сокольниках, и многие проезжают Москву просто транзитом, объезжая ее. В Питере пять, в Московской области — восемь, в Москве — один».