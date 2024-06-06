Краснодарский край вошел в число перспективных регионов для развития автотуризма

Краснодарский край

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  • Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
    Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Эксперт назвал самые перспективные регионы РФ для развития автотуризма. Краснодарский край вошел в этот список

5 июня ТАСС со ссылкой на президента Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева сообщил, что Краснодарский край стал одним из перспективных регионов для развития автотуризма. В список также вошли Северный Кавказ, Архангельская, Тверская и Иркутская области. 

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«Перспективные у нас это Северный Кавказ, Краснодарский край, мы не ожидали, но Архангельск. Интересный также Байкал. Ну, а если близко к Москве, то в восторге, конечно, от Тверской области», — заявил Лобарев.

Московская и Ленинградская области не вошли в данный список. Президент ассоциации подчеркнул, что многие посещают Санкт-Петербург в туристических целях. Однако в столицах практически нет автокемпингов:

«В Москве один только автокемпинг, в Сокольниках, и многие проезжают Москву просто транзитом, объезжая ее. В Питере пять, в Московской области — восемь, в Москве — один».

Напомним, что в 2024 году загрузка на магистральных дорогах Краснодара превысила норматив в 2,5 раза.

Как писали ранее Юга.ру, с 1 июня до 15 сентября грузовикам запретили ездить днем на участке трассы А-146 в Краснодарском крае.

Автомобили дорога на курорт Дороги Курорты и туризм

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