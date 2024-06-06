Краснодарский край вошел в число перспективных регионов для развития автотуризма
Эксперт назвал самые перспективные регионы РФ для развития автотуризма. Краснодарский край вошел в этот список
5 июня ТАСС со ссылкой на президента Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева сообщил, что Краснодарский край стал одним из перспективных регионов для развития автотуризма. В список также вошли Северный Кавказ, Архангельская, Тверская и Иркутская области.
«Перспективные у нас это Северный Кавказ, Краснодарский край, мы не ожидали, но Архангельск. Интересный также Байкал. Ну, а если близко к Москве, то в восторге, конечно, от Тверской области», — заявил Лобарев.
Московская и Ленинградская области не вошли в данный список. Президент ассоциации подчеркнул, что многие посещают Санкт-Петербург в туристических целях. Однако в столицах практически нет автокемпингов:
«В Москве один только автокемпинг, в Сокольниках, и многие проезжают Москву просто транзитом, объезжая ее. В Питере пять, в Московской области — восемь, в Москве — один».