В Краснодаре состоится лекция «Философия любви»
Краснодарцев приглашают послушать историческую лекцию (16+)
5 июня краснодарский образовательный проект Renaissance анонсировал лекцию «Философия любви» от историка Юли Гладиной. Встреча состоится 9 июня.
Программа:
- значение любви у известных философов;
- кто считал любовь высшей ценностью, а кто называл ее безнравственной;
- есть ли мистика в любви.
Начало в 18:00. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, критик Кира Кац проведет 10 июня лекцию «Тим Бёртон: готика, эксцентрика и игра теней». Она расскажет о приемах, которые режиссер использует, чтобы создать особую атмосферу в своих фильмах, и эволюции созданных им кинообразов.
5 июня, 14:00Фильмы на кабардинском и абхазском, тонкий пацифизм и призы в Европе
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