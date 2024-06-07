В Краснодаре состоится лекция «Философия любви»

Начало в 18:00. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке . Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, критик Кира Кац проведет 10 июня лекцию «Тим Бёртон: готика, эксцентрика и игра теней». Она расскажет о приемах, которые режиссер использует, чтобы создать особую атмосферу в своих фильмах, и эволюции созданных им кинообразов.