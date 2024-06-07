В Краснодаре состоится лекция «Философия любви»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев приглашают послушать историческую лекцию (16+)

5 июня краснодарский образовательный проект Renaissance анонсировал лекцию «Философия любви» от историка Юли Гладиной. Встреча состоится 9 июня.

Программа:

  • значение любви у известных философов;
  • кто считал любовь высшей ценностью, а кто называл ее безнравственной;
  • есть ли мистика в любви.

Начало в 18:00. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, критик Кира Кац проведет 10 июня лекцию «Тим Бёртон: готика, эксцентрика и игра теней». Она расскажет о приемах, которые режиссер использует, чтобы создать особую атмосферу в своих фильмах, и эволюции созданных им кинообразов.

Афиша Краснодар Лекции Образование

Новости

Минтруд РФ предложил сделать 31 декабря официальным выходным
В Краснодаре состоится лекция «Философия любви»
Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о конном спорте Екатеринодара
В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по созданию талисмана удачи
В Краснодаре состоится мастер-класс по мобильной фотографии
Ночь в могиле, будни медика, говорящие драконы. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 6 июня

Лента новостей

Реклама на сайте