В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по созданию талисмана удачи

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на занятие по созданию амулета (16+)

Японский сад Краснодара анонсировал на 8 июня мастер-класс по созданию омамори — символического японского талисмана, приносящего удачу и защищающего от невзгод. Во время занятия участники узнают особенности этого атрибута, его историю и сделают собственный оберег с понравившимся пожеланием.

Читайте также:

Как рассказали организаторы, омамори часто прикрепляют к сумкам, мобильным телефонам, подвешивают к зеркалам в автомобилях для безопасной езды. Амулеты нельзя открывать, иначе они теряют свои свойства. Но раз в год их меняют, чтобы обновить силу.

Мастер-классы пройдут в 12:00 и 16:00. Стоимость участия 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».

Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход по билетам за 60 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара стартует сезон концертов. 15 и 16 июня в театре Но выступит группа Jambey Music из Новороссийска.

Афиша Краснодар парк «Краснодар» Парки Японский сад

Новости

Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о конном спорте Екатеринодара
В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по созданию талисмана удачи
В Краснодаре состоится мастер-класс по мобильной фотографии
Ночь в могиле, будни медика, говорящие драконы. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 6 июня
Краснодарский край опустился на три строчки в экорейтинге регионов РФ
В центре Краснодара 12 июня ограничат движение на трех улицах

Лента новостей

Реклама на сайте