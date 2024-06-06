В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по созданию талисмана удачи

Японский сад Краснодара анонсировал на 8 июня мастер-класс по созданию омамори — символического японского талисмана, приносящего удачу и защищающего от невзгод. Во время занятия участники узнают особенности этого атрибута, его историю и сделают собственный оберег с понравившимся пожеланием.

Как рассказали организаторы, омамори часто прикрепляют к сумкам, мобильным телефонам, подвешивают к зеркалам в автомобилях для безопасной езды. Амулеты нельзя открывать, иначе они теряют свои свойства. Но раз в год их меняют, чтобы обновить силу.

Мастер-классы пройдут в 12:00 и 16:00. Стоимость участия 2000 рублей. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий».

Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди. QR-код для входа в сад не требуется. Вход по билетам за 60 минут до мероприятия через главные ворота Карамон.