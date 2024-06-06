Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о конном спорте Екатеринодара

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Алины Десятниченко, Юга.ру
    © Фото Алины Десятниченко, Юга.ру

В Краснодаре продолжается цикл лекций о досуге и развлечениях жителей Екатеринодара на рубеже XIX-XX веков (6+)

Музей имени Фелицына анонсировал на 8 июня образовательную встречу «Спортивный Екатеринодар: конные состязания». Участникам расскажут о появлении в городе скачек, их организации и отношении к ним горожан.

Лекцию проведёт старший научный сотрудник научно-методического отдела музея, кандидат исторических наук Анна Крюкова.

Встреча начнется в 11:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по телефону +7 (861) 267-30-26.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 июня пройдет лекция «Тим Бёртон: готика, эксцентрика и игра теней». На встрече участники изучат приемы, которые режиссер использует, чтобы создать особую атмосферу в своих фильмах, разберутся с его подходом к свету и тени и проследят эволюцию созданных им кинообразов.

Афиша Краснодар Лекции Образование

Новости

Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о конном спорте Екатеринодара
В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по созданию талисмана удачи
В Краснодаре состоится мастер-класс по мобильной фотографии
Ночь в могиле, будни медика, говорящие драконы. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 6 июня
Краснодарский край опустился на три строчки в экорейтинге регионов РФ
В центре Краснодара 12 июня ограничат движение на трех улицах

Лента новостей

Реклама на сайте