Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о конном спорте Екатеринодара
В Краснодаре продолжается цикл лекций о досуге и развлечениях жителей Екатеринодара на рубеже XIX-XX веков (6+)
Музей имени Фелицына анонсировал на 8 июня образовательную встречу «Спортивный Екатеринодар: конные состязания». Участникам расскажут о появлении в городе скачек, их организации и отношении к ним горожан.
Лекцию проведёт старший научный сотрудник научно-методического отдела музея, кандидат исторических наук Анна Крюкова.
Встреча начнется в 11:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по телефону +7 (861) 267-30-26.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 июня пройдет лекция «Тим Бёртон: готика, эксцентрика и игра теней». На встрече участники изучат приемы, которые режиссер использует, чтобы создать особую атмосферу в своих фильмах, разберутся с его подходом к свету и тени и проследят эволюцию созданных им кинообразов.