Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о конном спорте Екатеринодара

В Краснодаре продолжается цикл лекций о досуге и развлечениях жителей Екатеринодара на рубеже XIX-XX веков (6+)

Музей имени Фелицына анонсировал на 8 июня образовательную встречу «Спортивный Екатеринодар: конные состязания». Участникам расскажут о появлении в городе скачек, их организации и отношении к ним горожан.

Лекцию проведёт старший научный сотрудник научно-методического отдела музея, кандидат исторических наук Анна Крюкова.

Встреча начнется в 11:00 по адресу улица Гимназическая, 67. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по телефону +7 (861) 267-30-26.