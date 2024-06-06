«Прибыль» банка Уралсиб вошла в топ-4 выгодных карт для покупки железнодорожных билетов

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в четверку дебетовок, с которыми можно сэкономить на железнодорожных билетах, по версии портала Банки.ру

Аналитики Банки.ру отметили , что держатели карт «Прибыль» получают до 3% кешбэка на покупки. Накопленные бонусы можно использовать для оплаты ж/д билетов и других услуг для путешественников.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с кешбэком за покупки и процентом на остаток. Карту можно заказать онлайн с доставкой на дом. Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты банк начислит 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно — вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц та же ставка сохранится при условии ежемесячных расходов по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей*.

Из Анапы в Адлер:

Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

*При невыполнении этого условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.