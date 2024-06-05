Власти Адыгеи планируют подписать сразу несколько соглашений на ПМЭФ-2024

Делегация из Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова отправилась на XXVII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

В ходе ПМЭФ-2024 делегация из Адыгеи планирует поучаствовать в деловых мероприятиях и подписать несколько соглашений, в том числе с ГК «Ромекс», «Газпромбанком», «Почтой России» и Всероссийской федерацией самбо.

Глава Адыгеи отметил, что республика стремится «максимально использовать возможности ПМЭФ для представления инвестиционного потенциала Адыгеи, проведения деловых переговоров, поиска инвесторов, изучения передового опыта».

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Кумпилов подчеркнул, что работа на форуме в дальнейшем перерастает в конкретные дела: по итогам прошлого года объем инвестиций в республике достиг 61,6 млрд рублей с темпом 122,4%. Всего в Адыгее в 2023 году реализовывали 43 проекта с общим объемом инвестиций 85,4 млрд рублей.

ПМЭФ проходит ежегодно с 1997 года. На площадках форума собираются представители российского и иностранного бизнеса и власти. В ходе деловых встреч участники ПМЭФ заключают сотни соглашений и инвестиционных договоров. В 2023 году в ПМЭФ собрал 17000 участников из 130 стран мира.