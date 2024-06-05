В Анапе выбирают название для самого большого парка. За понравившийся вариант можно проголосовать

В Анапе стартовало голосование за лучшее название для самого большого парка

4 июня мэрия Анапы анонсировала старт голосования за лучшее название для самого большого городского парка, который пока именуется Императорским. С инициативой выступили журналисты и общественники.

Проголосовать можно за один из пяти вариантов. «Императорский» отсылает к Николаю I, указом которого Анапе присвоен статус города. Название «Николаевский» тоже посвящено этому монарху. «Исторический» подразумевает, что особое значение в парке уделят знаменитым россиянам. Варианты «Черноморский» и «Приморский» связаны с географическим положением Анапы.

Голосование проходит в официальных аккаунтах мэрии в телеграме и во ВКонтакте до 20 июня.

Напомним, построить парк планируют с июня 2021 года. Он должен занять 30 га от Супсехского шоссе вдоль улицы Ленина до набережной. Там собираются возвести крупнейшую скейт-площадку в стране. Проект можно посмотреть здесь.