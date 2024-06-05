В Анапе выбирают название для самого большого парка. За понравившийся вариант можно проголосовать

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В Анапе стартовало голосование за лучшее название для самого большого парка

4 июня мэрия Анапы анонсировала старт голосования за лучшее название для самого большого городского парка, который пока именуется Императорским. С инициативой выступили журналисты и общественники.

Читайте также:

Проголосовать можно за один из пяти вариантов. «Императорский» отсылает к Николаю I, указом которого Анапе присвоен статус города. Название «Николаевский» тоже посвящено этому монарху. «Исторический» подразумевает, что особое значение в парке уделят знаменитым россиянам. Варианты «Черноморский» и «Приморский» связаны с географическим положением Анапы.

Голосование проходит в официальных аккаунтах мэрии в телеграме и во ВКонтакте до 20 июня.

Напомним, построить парк планируют с июня 2021 года. Он должен занять 30 га от Супсехского шоссе вдоль улицы Ленина до набережной. Там собираются возвести крупнейшую скейт-площадку в стране. Проект можно посмотреть здесь

Как писали Юга.ру, ЗСК лишило Анапу статуса городского округа. Депутаты сообщили, что она не соответствует ряду критериев.

Анапа Парки

Новости

Котоотель в однушке: жительница Краснодара поселила в квартире 50 кошек — соцсети
Глава Краснодарского края объяснил отставку зама по строительству несдачей детской краевой больницы в срок. О взятке ни слова
В Анапе выбирают название для самого большого парка. За понравившийся вариант можно проголосовать
В Кисловодске установят первый на Ставрополье зиплайн над водой
В Сочи откроется выставка достопримечательностей курорта, выполненных в виде пряничных домиков
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Унесенные призраками»

Лента новостей

Спортивные и неравнодушные
Вчера, 09:01
Спортивные и неравнодушные
Больше 2000 краснодарцев вышли на старт бегового «Зеленого марафона» в День защиты детей
Дискотека, карате и флешмоб
3 июня, 15:15 Реклама
Дискотека, карате и флешмоб
В краснодарском микрорайоне Любимово отметили День защиты детей
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»
3 июня, 13:26
Более 60 тонн детских товаров собрали на марафоне «Корзина доброты»

Реклама на сайте