В Анапе построят Императорский парк

Рабочее название Императорский парк получил в честь Николая I. Благодаря его указу 1846 года Анапа обрела статус портового города. Мэр считает справедливым увековечить имя правителя.

Парк протянется от Супсехского шоссе до смотровой площадки с видом на море и город. В прогулочной зоне планируют обустроить места отдыха, заняться озеленением, установить фонтаны, водные игровые площадки, скейт-парк и другие спортивные сооружения.

Проект нового парка закрепят в генеральном плане Анапы.

«Императорский парк станет привлекательной достопримечательностью и Анапы, и всего Краснодарского края. Мы должны продумать каждую деталь, обеспечить гостям комфортный и интересный отдых в любое время года», — подчеркнул Швец.