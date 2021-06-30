В Анапе построят Императорский парк
Мэр Анапы обсудил проект нового парка с застройщиками
Мэр Анапы Василий Швец обсудил проект нового парка с застройщиками «ВКБ-Новостройки», которые занимаются возведением жилого комплекса «Горгиппия».
Рабочее название Императорский парк получил в честь Николая I. Благодаря его указу 1846 года Анапа обрела статус портового города. Мэр считает справедливым увековечить имя правителя.
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Парк протянется от Супсехского шоссе до смотровой площадки с видом на море и город. В прогулочной зоне планируют обустроить места отдыха, заняться озеленением, установить фонтаны, водные игровые площадки, скейт-парк и другие спортивные сооружения.
Проект нового парка закрепят в генеральном плане Анапы.
«Императорский парк станет привлекательной достопримечательностью и Анапы, и всего Краснодарского края. Мы должны продумать каждую деталь, обеспечить гостям комфортный и интересный отдых в любое время года», — подчеркнул Швец.