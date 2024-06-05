В Сочи откроется выставка достопримечательностей курорта, выполненных в виде пряничных домиков
6 июня в Сочи откроется выставка пряничных домиков (6+)
4 июня мэрия курорта анонсировала выставку «Алиса в пряничном Сочи». Это совместный проект художницы Ольги Осиповой и кулинарного мастера Светланы Зерновой.
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Представлены достопримечательности Сочи, выполненные в технике пряничных домиков. Соавторами композиций стали дети. Они воплотили свои идеи, каким мог бы быть российский курорт в истории Алисы из сказки Льюиса Кэрролла.
Выставка будет работать с 6 по 16 июня в правом бенуарном фойе Зимнего театра.
Как писали Юга.ру, в Лазаревском районе Сочи появится еще одно место для летнего отдыха. Мэрия курорта анонсировала открытие современного бассейнового комплекса.
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