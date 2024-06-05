В Сочи откроется выставка достопримечательностей курорта, выполненных в виде пряничных домиков

4 июня мэрия курорта анонсировала выставку «Алиса в пряничном Сочи». Это совместный проект художницы Ольги Осиповой и кулинарного мастера Светланы Зерновой.

Представлены достопримечательности Сочи, выполненные в технике пряничных домиков. Соавторами композиций стали дети. Они воплотили свои идеи, каким мог бы быть российский курорт в истории Алисы из сказки Льюиса Кэрролла.

Выставка будет работать с 6 по 16 июня в правом бенуарном фойе Зимнего театра.