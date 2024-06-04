Аэропорт Сочи вновь запустит прямые рейсы в Элисту после двухлетнего перерыва

Прямое авиасообщение между Сочи и Элистой запустят с 1 июля. Это направление станет вторым после недавнего открытия аэропорта в столице Калмыкии

4 июня аэропорт Сочи сообщил, что с 1 июля авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы в Элисту. Полеты будут проходить два раза в неделю — по понедельникам и субботам.

Понедельник:

вылет из Сочи в 08:05, обратно — в 10:15



Суббота:

вылет из Сочи в 08:20, обратно — в 10:30

«Сочи станет вторым направлением для жителей Калмыкии после возобновления авиасообщения», — пишет телеграм-канал аэропорта Сочи.



Первым направлением стала Москва — 28 мая из аэропорта Жуковский в Элисту отправился самолет авиакомпании Red Wings.