Аэропорт Сочи вновь запустит прямые рейсы в Элисту после двухлетнего перерыва
Прямое авиасообщение между Сочи и Элистой запустят с 1 июля. Это направление станет вторым после недавнего открытия аэропорта в столице Калмыкии
4 июня аэропорт Сочи сообщил, что с 1 июля авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы в Элисту. Полеты будут проходить два раза в неделю — по понедельникам и субботам.
Понедельник:
вылет из Сочи в 08:05, обратно — в 10:15
Суббота:
вылет из Сочи в 08:20, обратно — в 10:30
«Сочи станет вторым направлением для жителей Калмыкии после возобновления авиасообщения», — пишет телеграм-канал аэропорта Сочи.
Первым направлением стала Москва — 28 мая из аэропорта Жуковский в Элисту отправился самолет авиакомпании Red Wings.
Как писали Юга.ру, Росавиации сообщила об открытии аэропорта Элисты в Калмыкии с 3 мая. Международный аэропорт закрыли в феврале 2022 года после начала СВО.