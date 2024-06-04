Аэропорт Сочи вновь запустит прямые рейсы в Элисту после двухлетнего перерыва

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Sukhoi Superjet 100 © Фото с сайта wikimedia.org
    Sukhoi Superjet 100 © Фото с сайта wikimedia.org

Прямое авиасообщение между Сочи и Элистой запустят с 1 июля. Это направление станет вторым после недавнего открытия аэропорта в столице Калмыкии

4 июня аэропорт Сочи сообщил, что с 1 июля авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы в Элисту. Полеты будут проходить два раза в неделю — по понедельникам и субботам. 

Понедельник:
вылет из Сочи в 08:05, обратно — в 10:15 

Суббота:
вылет из Сочи в 08:20, обратно — в 10:30

«Сочи станет вторым направлением для жителей Калмыкии после возобновления авиасообщения», — пишет телеграм-канал аэропорта Сочи.

Первым направлением стала Москва — 28 мая из аэропорта Жуковский в Элисту отправился самолет авиакомпании Red Wings.

Как писали Юга.ру, Росавиации сообщила об открытии аэропорта Элисты в Калмыкии с 3 мая. Международный аэропорт закрыли в феврале 2022 года после начала СВО. 

Авиация Аэропорты Сочи

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