Россияне смогут заключать договоры долгосрочных сбережений с пенсионным фондом ВТБ в отделениях банка РНКБ

Подключиться к программе долгосрочных сбережений и заключить договор с НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» теперь можно в 196 отделениях банка РНКБ по всей России

Стать участником программы долгосрочных сбережений и получить государственное софинансирование взносов от 2000 рублей теперь можно в отделениях РНКБ.

Для оформления договора долгосрочных сбережений нужен паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Заключение договора в отделении банка занимает около 5 минут.

Программа долгосрочных сбережений предусматривает финансовую поддержку от государства — до 108 тыс. рублей в течение трех лет, начиная с момента внесения первого взноса. Клиенты смогут ежегодно получать повышенный налоговый вычет от 52 до 60 тыс. рублей (в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника) с суммы взносов до 400 тыс. рублей в год.

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На взносы по программе распространяется двухступенчатая защита: система гарантирования прав участников НПФ защищает активы от отрицательного инвестиционного результата;

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в случае непредвиденных обстоятельств сохранит сбережения в пределах 2,8 млн рублей.

Получить накопленные средства можно после 15 лет участия в программе или после наступления 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Воспользоваться накопленными средствами можно и ранее — в сложных жизненных ситуациях, например, при оплате дорогостоящего лечения или потере кормильца у участника программы.

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Забрать лично уплаченные взносы в полном объеме и без потери начисленного на них инвестиционного дохода можно по истечении 5 лет с даты заключения договора долгосрочных сбережений и уплаты первого сберегательного взноса.