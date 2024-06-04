5 рублей за абрикос. В Анапе начали продавать фрукты и ягоды поштучно

Жители Анапы рассказали в местном паблике, что на рынках стали продавать фрукты поштучно. Таким способом продавцы решили бороться с покупателями, которые хотят попробовать ягоды и фрукты перед покупкой — теперь за дегустацию нужно платить.

Одну ягоду черешни можно купить за 5 рублей, при этом килограмм стоит от 230 до 400 рублей. Такой же ценник жители заметили у коробки с абрикосами, цена за штуку — 5 рублей, за килограмм — 175.