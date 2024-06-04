5 рублей за абрикос. В Анапе начали продавать фрукты и ягоды поштучно

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

На рынках Анапы появились ценники на фрукты поштучно. Одна ягода черешни или абрикос стоят 5 рублей

Жители Анапы рассказали в местном паблике, что на рынках стали продавать фрукты поштучно. Таким способом продавцы решили бороться с покупателями, которые хотят попробовать ягоды и фрукты перед покупкой — теперь за дегустацию нужно платить.

Одну ягоду черешни можно купить за 5 рублей, при этом килограмм стоит от 230 до 400 рублей. Такой же ценник жители заметили у коробки с абрикосами, цена за штуку — 5 рублей, за килограмм — 175.

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Подписчиков возмутило, что уличные продавцы стали запрещать бесплатно пробовать фрукты перед покупкой.

«Всех продавцов на базары в Среднюю Азию. Там просто уговаривают попробовать и дают горсть на пробу», — пишет девушка.

«У меня черешню гуси едят бесплатно, сами уже наелись, а деревья полные стоят», — добавил еще один подписчик.

Как писали Юга.ру, в России клубника подешевеет в середине или конце июня — АКОРТ. Ягода будет дешеветь по мере сбора урожая в южных и центральных регионах страны. 

Анапа Курорты и туризм Продукты питания Сельское хозяйство Торговля Цены

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5 рублей за абрикос. В Анапе начали продавать фрукты и ягоды поштучно
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