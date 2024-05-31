В России клубника подешевеет в середине или конце июня — АКОРТ

31 мая председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев сообщил ТАСС, что в России клубника будет дешеветь по мере сбора урожая в южных и центральных регионах страны. По его словам, пик снижения цен наблюдается к середине и концу июня.

«По мере сбора урожая грунтовой клубники в южных и центральных регионах России цены на нее будут снижаться, они уже пересматриваются ежедневно. Обычно пик снижения цен на клубнику происходит ближе к середине — концу июня, когда достигает максимума сбор грунтовой российской ягоды», — рассказал Караваев.



Председатель президиума АКОРТ заявил, что в этом сезоне заморозки в начале мая повлияли на стоимость клубники. Сейчас в торговых сетях представлены ягоды из Краснодарского края и Крыма, а также импортная продукция из Армении, Азербайджана, Ливана и Египта, отметил он.