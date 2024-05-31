В России клубника подешевеет в середине или конце июня — АКОРТ

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что в России клубника будет дешеветь по мере сбора урожая

31 мая председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев сообщил ТАСС, что в России клубника будет дешеветь по мере сбора урожая в южных и центральных регионах страны. По его словам, пик снижения цен наблюдается к середине и концу июня.

Овощи стали дешевле, а одежда дороже:

«По мере сбора урожая грунтовой клубники в южных и центральных регионах России цены на нее будут снижаться, они уже пересматриваются ежедневно. Обычно пик снижения цен на клубнику происходит ближе к середине — концу июня, когда достигает максимума сбор грунтовой российской ягоды», — рассказал Караваев.

Председатель президиума АКОРТ заявил, что в этом сезоне заморозки в начале мая повлияли на стоимость клубники. Сейчас в торговых сетях представлены ягоды из Краснодарского края и Крыма, а также импортная продукция из Армении, Азербайджана, Ливана и Египта, отметил он.

Как писали ранее Юга.ру, в лаборатории Павловского района Кубани выращивают фрукты, цветы и ягоды из пробирки.

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