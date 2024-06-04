Два района Сочи останутся без воды из-за аварии
На магистральном водоводе на улице Пластунской в Сочи обнаружили крупную течь
4 июня пресс-служба МУП Сочи «Водоканал» сообщила, что в городе начались работы по предотвращению крупной аварии, которая могла привести к нарушению водоснабжения двух районов курорта — Центрального и Хостинского. Повреждение обнаружили на магистрали по улице Пластунской.
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Жители какиех улиц и переулков могут столкнуться с ограничением водоснабжения:
- Конституции,
- Юных Ленинцев,
- Северная,
- Горького,
- Роз,
- Московская,
- Воровского,
- Островского,
- Карла Либкнехта,
- Пластунская,
- Транспортная (1-3, 20, 17),
- Пригородная,
- Промышленная,
- Краснодарская,
- Шаумяна,
- Поперечная,
- Голенева,
- Ударная,
- Дагомысская,
- Чебрикова,
- Волгоградская,
- Одесская,
- Параллельная,
- Титова,
- Невская,
- Труда,
- Грузинский,
- Трунова,
- Промышленный.
Завершить восстановление магистрали обещают до конца дня 4 июня. Стабилизировать подачу воды — к утру 5 июня. Будет организован подвоз питьевой воды. Заявки следует оставлять по телефону +7 (8622) 444-05-05.
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