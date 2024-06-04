Два района Сочи останутся без воды из-за аварии

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На магистральном водоводе на улице Пластунской в Сочи обнаружили крупную течь

4 июня пресс-служба МУП Сочи «Водоканал» сообщила, что в городе начались работы по предотвращению крупной аварии, которая могла привести к нарушению водоснабжения двух районов курорта — Центрального и Хостинского. Повреждение обнаружили на магистрали по улице Пластунской.

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  • Конституции,
  • Юных Ленинцев,
  • Северная,
  • Горького,
  • Роз,
  • Московская,
  • Воровского,
  • Островского,
  • Карла Либкнехта,
  • Пластунская,
  • Транспортная (1-3, 20, 17),
  • Пригородная,
  • Промышленная,
  • Краснодарская,
  • Шаумяна,
  • Поперечная,
  • Голенева,
  • Ударная,
  • Дагомысская,
  • Чебрикова,
  • Волгоградская,
  • Одесская,
  • Параллельная,
  • Титова,
  • Невская,
  • Труда,
  • Грузинский,
  • Трунова,
  • Промышленный.

Завершить восстановление магистрали обещают до конца дня 4 июня. Стабилизировать подачу воды — к утру 5 июня. Будет организован подвоз питьевой воды. Заявки следует оставлять по телефону +7 (8622) 444-05-05.

Как писали Юга.ру, инвесторы планируют вложить 347 млрд рублей в реновацию санаториев Сочи и увеличить номерной фонд на 15,3 тыс. мест.

Водоснабжение Сочи

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