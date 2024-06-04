Два района Сочи останутся без воды из-за аварии

На магистральном водоводе на улице Пластунской в Сочи обнаружили крупную течь

4 июня пресс-служба МУП Сочи «Водоканал» сообщила, что в городе начались работы по предотвращению крупной аварии, которая могла привести к нарушению водоснабжения двух районов курорта — Центрального и Хостинского. Повреждение обнаружили на магистрали по улице Пластунской.

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Жители какиех улиц и переулков могут столкнуться с ограничением водоснабжения : Конституции,

Юных Ленинцев,

Северная,

Горького,

Роз,

Московская,

Воровского,

Островского,

Карла Либкнехта,

Пластунская,

Транспортная (1-3, 20, 17),

Пригородная,

Промышленная,

Краснодарская,

Шаумяна,

Поперечная,

Голенева,

Ударная,

Дагомысская,

Чебрикова,

Волгоградская,

Одесская,

Параллельная,

Титова,

Невская,

Труда,

Грузинский,

Трунова,

Промышленный. Завершить восстановление магистрали обещают до конца дня 4 июня. Стабилизировать подачу воды — к утру 5 июня. Будет организован подвоз питьевой воды. Заявки следует оставлять по телефону +7 (8622) 444-05-05.