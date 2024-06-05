Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Унесенные призраками»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Унесённые призраками», реж. Хаяо Миядзаки, 2001 год © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ
    Кадр из фильма «Унесённые призраками», реж. Хаяо Миядзаки, 2001 год © Скриншот видео с YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

В Краснодаре покажут культовый фильм Хаяо Миядзаки (12+)

4 июня киноклуб «Монитора» анонсировал в Краснодаре специальный показ шедевра японской анимации — фильм «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки. Его можно будет посмотреть на большом экране 15 июня в кинотеатре «Монитор на Красной Площади».

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Тихиро с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждет пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро нужно придумать, как избавить маму и папу от чар коварной старухи.

Начало показа в 16:00. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым. Узнать подробности и купить билеты можон по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 4 июня стартовал фестиваль индийского кино. Гостей ждет насыщенная творческая программа: национальные индийские танцы, песни, поэтические выступления, выставка картин и народного творчества. 

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Унесенные призраками»

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