В сети появился трейлер фильма «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни
Apple и Sony Pictures выпустили первый трейлер комедийного боевика «Одинокие волки» (18+)
Видеоролик с русскими субтитрами появился на YouTube-канале Kinoman. Сюжет картины, снятой режиссером Джоном Уоттсом, посвящен приключениям двух преступников, которых наняли на одну и ту же работу, — избавиться от тела. Однако человек, которого они должны были утилизировать, оказывается жив.
Джордж Клуни и Брэд Питт исполнили главные роли. Это первый совместный проект актеров за 16 лет. Эми Райан («Красивый мальчик»), Остин Абрамс («Дэш и Лили»), Пурна Джаганнатан («Я никогда не...») и Ирина Дубова («Американцы») задействованы на второстепенном плане.
Релиз новинки состоится в кинотеатрах 19 сентября.
Как писали Юга.ру, кинокомпания Disney представила тизер-трейлер анимационного фильма «Моана 2». Во второй части отправятся в путешествие за пределы берегов родной Мотунуи. Их цель — исследовать неизведанные воды Океании.