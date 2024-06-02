В сети появился трейлер фильма «Одинокие волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни

Кадр из трейлера к фильму «Одинокие волки» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman

Кадр из трейлера к фильму «Одинокие волки» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman

Apple и Sony Pictures выпустили первый трейлер комедийного боевика «Одинокие волки» (18+)

Видеоролик с русскими субтитрами появился на YouTube-канале Kinoman. Сюжет картины, снятой режиссером Джоном Уоттсом, посвящен приключениям двух преступников, которых наняли на одну и ту же работу, — избавиться от тела. Однако человек, которого они должны были утилизировать, оказывается жив.

Джордж Клуни и Брэд Питт исполнили главные роли. Это первый совместный проект актеров за 16 лет. Эми Райан («Красивый мальчик»), Остин Абрамс («Дэш и Лили»), Пурна Джаганнатан («Я никогда не...») и Ирина Дубова («Американцы») задействованы на второстепенном плане. Релиз новинки состоится в кинотеатрах 19 сентября.