На Кубани одиннадцатилетнему Константину Ткаченко требуется дорогостоящее лечение. Как ему помочь?

Сразу после рождения Константина признали здоровым. Но через 12 часов его состояние резко ухудшилось. Мальчика перевели в реанимацию, обнаружили двустороннюю пневмонию, тяжелую форму бронхолегочной дисплазии и врожденный порок сердца — дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородок. Месяц мальчик дышал с помощью ИВЛ и кушал через зонд. Когда окреп, ему сделали коррекцию порока сердца. Потом еще два месяца Константина выхаживали в больнице. В развитии он заметно отставал, переворачиваться научился в восемь месяцев, ходить — только в три года, долго не мог жевать твердую пищу. Позже ему диагностировали детский церебральный паралич.

Однако занятия дома и лечение принесли свои результаты.



«Костя окреп и сейчас уже частично себя обслуживает. Старается помогать по дому, лепит, рисует, собирает пазлы, сам читает сказки, пишет печатными буквами. Но проблем еще много. Ходит сын неуверенно, подгибая колени, говорит неразборчиво, у него рассеянное внимание. Ему непросто переключаться с одного дела на другое, а учеба дается с трудом», — поделилась мама Константина Юлия Ткаченко.



Чтобы закреплять полученные навыки и двигаться дальше, Константину нужно проходить лечение три-четыре раза в год. Сейчас его ждут в таганрогском центре восстановления.

«У Константина — детский церебральный паралич, атонически-атактическая форма, выраженная задержка психоречевого развития. Мальчик полностью понимает обращенную речь, говорит, выполняет инструкции, но по желанию. Он неусидчив и сложно концентрируется, поэтому ему необходимы занятия с педагогом-психологом, нейропсихологом. Мальчик умеет читать, очень любит сказки, может пересказать прочитанное. Ходит спастико-паретической походкой на короткое расстояние. Плохо поднимается по лестнице и не может подниматься на поверхность с возвышенным уклоном. Цель реабилитации, необходимой Константину, заключается в улучшении качества его ходьбы и развитии в нем усидчивости и внимания», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» в Ростовской области Людмила Чёрикова.



Всего требуется 181 280 рублей . Семья Ткаченко не может самостоятельно оплатить восстановительное лечение. Они уже исчерпали все свои средства.



Как помочь Константину?