На Кубани одиннадцатилетнему Константину Ткаченко требуется дорогостоящее лечение. Как ему помочь?
«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Курганинска на восстановительное лечение
Сразу после рождения Константина признали здоровым. Но через 12 часов его состояние резко ухудшилось. Мальчика перевели в реанимацию, обнаружили двустороннюю пневмонию, тяжелую форму бронхолегочной дисплазии и врожденный порок сердца — дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородок.
Месяц мальчик дышал с помощью ИВЛ и кушал через зонд. Когда окреп, ему сделали коррекцию порока сердца. Потом еще два месяца Константина выхаживали в больнице. В развитии он заметно отставал, переворачиваться научился в восемь месяцев, ходить — только в три года, долго не мог жевать твердую пищу. Позже ему диагностировали детский церебральный паралич.
В Краснодарском крае полуторалетней Марии Авакян нужно дорогостоящее лечение:
Однако занятия дома и лечение принесли свои результаты.
«Костя окреп и сейчас уже частично себя обслуживает. Старается помогать по дому, лепит, рисует, собирает пазлы, сам читает сказки, пишет печатными буквами. Но проблем еще много. Ходит сын неуверенно, подгибая колени, говорит неразборчиво, у него рассеянное внимание. Ему непросто переключаться с одного дела на другое, а учеба дается с трудом», — поделилась мама Константина Юлия Ткаченко.
Чтобы закреплять полученные навыки и двигаться дальше, Константину нужно проходить лечение три-четыре раза в год. Сейчас его ждут в таганрогском центре восстановления.
«У Константина — детский церебральный паралич, атонически-атактическая форма, выраженная задержка психоречевого развития. Мальчик полностью понимает обращенную речь, говорит, выполняет инструкции, но по желанию. Он неусидчив и сложно концентрируется, поэтому ему необходимы занятия с педагогом-психологом, нейропсихологом. Мальчик умеет читать, очень любит сказки, может пересказать прочитанное. Ходит спастико-паретической походкой на короткое расстояние. Плохо поднимается по лестнице и не может подниматься на поверхность с возвышенным уклоном. Цель реабилитации, необходимой Константину, заключается в улучшении качества его ходьбы и развитии в нем усидчивости и внимания», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» в Ростовской области Людмила Чёрикова.
Всего требуется 181 280 рублей. Семья Ткаченко не может самостоятельно оплатить восстановительное лечение. Они уже исчерпали все свои средства.
Как помочь Константину?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице Константина;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Константина Ткаченко);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Константина Ткаченко. Без НДС.