В Адыгее в 2024 году планируют создать агротуристический комплекс по производству ягод

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил создание объектов агротуризма в республике

3 июня пресс-служба администрации Адыгеи сообщила, что на заседании Кабмина с главой республики Муратом Кумпиловым обсудили развитие агротуризма.

В Адыгее количество малых и средних предпринимателей достигло 64 800 человек:

Мероприятия по поддержке агротуризма реализуют в Адыгее с 2022 года. На поддержку может претендовать сельхозтоваропроизводитель, работающий не менее 5 лет в сельской агломерации республики. Размер гранта составляет до 10 млн рублей, а софинансирование проекта за счет средств грантополучателя — от 10 до 25%. На эти цели выделили 38 млн рублей.

Например, по этой программе в Тахтамукайском районе появилась экоферма. Здесь построили три гостевых домика, помещения для животных и сельхозтехники. На экоферме гости могут поучаствовать в производстве адыгейского сыра, дойке и кормлении животных и ловле рыбы. К 2026 году фермер сможет принимать до 1 тыс. туристов в год. Такие же гранты получили два фермера из Майкопского района.

В 2024 году в Теучежском районе планируют реализовать еще один агротуристический проект на базе фермерского хозяйства по производству ягод. Там создадут места проживания, организуют экскурсии на плантации голубики и ежевики.

Как писали ранее Юга.ру, на Дегуакской поляне в Адыгее создадут музей под открытым небом с дольменами и курганами.

Археология Еда Курорты и туризм Майкоп Мурат Кумпилов Промышленность

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