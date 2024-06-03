В Адыгее в 2024 году планируют создать агротуристический комплекс по производству ягод

Мероприятия по поддержке агротуризма реализуют в Адыгее с 2022 года. На поддержку может претендовать сельхозтоваропроизводитель, работающий не менее 5 лет в сельской агломерации республики. Размер гранта составляет до 10 млн рублей, а софинансирование проекта за счет средств грантополучателя — от 10 до 25%. На эти цели выделили 38 млн рублей.

Например, по этой программе в Тахтамукайском районе появилась экоферма. Здесь построили три гостевых домика, помещения для животных и сельхозтехники. На экоферме гости могут поучаствовать в производстве адыгейского сыра, дойке и кормлении животных и ловле рыбы. К 2026 году фермер сможет принимать до 1 тыс. туристов в год. Такие же гранты получили два фермера из Майкопского района.

В 2024 году в Теучежском районе планируют реализовать еще один агротуристический проект на базе фермерского хозяйства по производству ягод. Там создадут места проживания, организуют экскурсии на плантации голубики и ежевики.