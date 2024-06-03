Бег, семья, праздник: в Ставрополе забег объединил более 2,5 тыс. человек

Взрослые участники преодолели 4,2 км бегом или 2,1 км в стиле «скандинавской ходьбы». Для детей в возрасте 7-10 лет и 11-13 лет предусмотрели дистанцию в 500 м, а для подростков от 14 до 17 лет — 4,2 км. Всех участников застраховали от травм во время забега.



Победителем основного забега на 4,2 км среди мужчин стал Сергей Усольцев. Он приехал в командировку в Ставропольский край из Екатеринбурга и решил в очередной раз поучаствовать в марафоне.



Помимо забегов, для гостей праздника организовали концерт с выступлением команд черлидинга и вокальных коллективов. Перед каждым стартом тренеры проводили разминку для бегунов. На площадке праздника были ростовые куклы. Желающие прошли мастер-класс по катанию на роликах. Также на мероприятии разместили зону для утилизации использованных батареек и пластиковых крышек.

Для юных участников фестиваля организовали квест по мотивам произведения «Алиса в стране чудес». Они решали головоломки от Чеширского кота, делали оригами со Шляпником, строили домики из пластиковых карт с Червонной Королевой. Всего было семь локаций, за прохождение которых вручали значки. Прошедшие весь квест получили в подарок книгу «Алиса в стране чудес».