В Roblox появилась карта курорта «Роза Хутор». Показываем новую метавселенную

Пресс-служба «Роза Хутор» сообщила, что 3 июня на онлайн-платформе Roblox появилась карта горного курорта. Выход игры приурочен к 10-летию зимних Олимпийских Игр в Сочи. Ее разработало агентство DVOR Metamarketing Agency.

В новой метавселенной игроки могут посетить локации курорта: Роза Долина, Горная Олимпийская деревня и Роза Пик. Также они могут сесть на скоростной поезд, чтобы отправиться на побережье. Пользователь перемещается между основными локациями игры на канатной дороге, катается на лыжах, покупает согревающие напитки и гуляет по курорту. Также на карте можно увидеть аллею флагов, отели, парящие качели и панорамный ресторан «Высота 2320». «В этом проекте нам удалось отразить два ключевых направления инвестиций компании — это и высокие технологии, и проекты развития территорий. И пусть метавселенная — это виртуальный мир, но уже сегодня в нем обитают миллионы вполне реальных пользователей со всех уголков земли, для которых знакомство с жемчужиной горного кластера Сочи — курортом «Роза Хутор», это и новые идеи для отдыха, и представление о красоте нашей страны», — рассказала руководитель направления медиакоммуникаций «Интерроса» Марина Громченко.

Между локациями метавселенной пользователя ждет мини-игра, где необходимо собрать монеты «розиксы», проходя реку Мзымта. Их также можно заработать во время катания на лыжах, сноуборде или на открытом катке. Пользователю, который первым соберет 5 млн «розиксов», подарят сертификат на двоих на выходные на курорте «Роза Хутор».

В метавселенной также есть свои «пасхалки»: на локации Роза Пик можно увидеть указатель «Турьев Хутор. Ожидайте в будущем». Так создатели напоминают о новом строящемся курорте.