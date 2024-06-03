Аэропорт Минвод возобновил рейсы в Чебоксары

Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Из Ставрополья можно снова летать в Поволжье

3 июня в аэропорту Минеральных Вод заявили, что возобновили рейсы в Чебоксары. Направление отсутствовало с 2022 года. Первые пассажиры отправились в один из старейших городов Поволжья 1 июня.

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Чебоксары — столица Чувашской Республики. Главные достопримечательности: монумент «Мать-Покровительница», Чебоксарский залив, бульвар купца Ефремова, Чувашский театр оперетты и балета, музей пива, речной порт, Русский драматический театр, музей Чапаева, Введенский собор, мемориальный парк «Победа», Лакреевский лес.

Как писали Юга.ру, между Сочи и Дальним Востоком возобновили рейсы. Их будут выполнять дважды в неделю.

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Аэропорт Минвод возобновил рейсы в Чебоксары
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