Аэропорт Минвод возобновил рейсы в Чебоксары

Из Ставрополья можно снова летать в Поволжье

3 июня в аэропорту Минеральных Вод заявили, что возобновили рейсы в Чебоксары. Направление отсутствовало с 2022 года. Первые пассажиры отправились в один из старейших городов Поволжья 1 июня.

Читайте также: Сочи и Якутск свяжут регулярные беспосадочные рейсы

Полёты будет выполнять авиакомпания «Азимут» каждую субботу. Время в пути составит 3 часа 5 минут. Чебоксары — столица Чувашской Республики. Главные достопримечательности: монумент «Мать-Покровительница», Чебоксарский залив, бульвар купца Ефремова, Чувашский театр оперетты и балета, музей пива, речной порт, Русский драматический театр, музей Чапаева, Введенский собор, мемориальный парк «Победа», Лакреевский лес.