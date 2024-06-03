На горнолыжном курорте «Ведучи» в Чеченской Республике в зимний сезон 2024-2025 года планируют открыть четыре канатные дороги

29 мая пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщила , что в зимнем сезоне 2024-2025 года в Чечне на курорте «Ведучи» откроют четыре новые канатные дороги. Также там запустят систему искусственного снегообразования.

«Курорт «Ведучи» должен стать новой точкой притяжения и обеспечить дополнительный рост турпотока. Благодаря строительству новых туристических объектов к 2030 году курорт планирует принять 240 тыс. туристов», — рассказал замминистра минэкономразвития России Сергей Назаров.



На «Ведучи» проведут сезонные работы к проложенным горнолыжным трассам протяженностью 14 километров. Помимо этого, в 2024 году планируют подготовить проект строительства гаража ратраков на курорте. На возведение объекта из федерального бюджета направят 218 млн рублей.

По словам министра экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустама Шаптукаева, за первый квартал 2024 года «Ведучи» посетили около 1 тыс. туристов.

«В этом году введены в эксплуатацию инженерные сети, завершено строительство межпоселкового газопровода. На территории комплекса на текущий момент осуществляют деятельность пять резидентов, двое из которых уже завершили реализацию запланированных инвестиционных проектов», — отметил Шаптукаев.