В амфитеатре парка «Краснодар» покажут финал Лиги чемпионов

Краснодарский край

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  • Амфитеатр парка «Краснодар» © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»
    Амфитеатр парка «Краснодар» © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Вечером 1 июня в Краснодаре можно будет бесплатно и под открытым небом посмотреть главный матч клубного европейского футбола

Телеграм-канал парка «Краснодар» сегодня анонсировал новый показ в своем амфитеатре. В 22:00 начнется прямая трансляция финального матча Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии».

Матч пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Немецкий клуб сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории, притом в 1997 году «Боруссия» выиграла трофей. «Реал» с большим отрывом является лидером по количеству побед в этом турнире — 14 (у ближайшего преследователя, «Милана», семь кубков).

Вход на просмотр бесплатный.

А здесь вы найдете расписание других бесплатных показов в амфитеатре парка «Краснодар» на сегодня и завтра.

Лига чемпионов парк «Краснодар» Футбол

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