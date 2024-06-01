В амфитеатре парка «Краснодар» покажут финал Лиги чемпионов
Вечером 1 июня в Краснодаре можно будет бесплатно и под открытым небом посмотреть главный матч клубного европейского футбола
Телеграм-канал парка «Краснодар» сегодня анонсировал новый показ в своем амфитеатре. В 22:00 начнется прямая трансляция финального матча Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии».
Матч пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Немецкий клуб сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз в своей истории, притом в 1997 году «Боруссия» выиграла трофей. «Реал» с большим отрывом является лидером по количеству побед в этом турнире — 14 (у ближайшего преследователя, «Милана», семь кубков).
Вход на просмотр бесплатный.
А здесь вы найдете расписание других бесплатных показов в амфитеатре парка «Краснодар» на сегодня и завтра.