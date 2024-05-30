В сети появился трейлер мультфильма «Моана 2»

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  • Кадр из трейлера к мультфильму «Моана 2» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO
    Кадр из трейлера к мультфильму «Моана 2» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO

Disney представила тизер-трейлер анимационного фильма «Моана 2» (12+)

Ролик с русскими субтитрами 29 мая опубликовал YouTube-канал «топКино». События анимационного фильма развернутся спустя три года после приключений первой части, которая вышла на экраны в 2016 году. Предыдущая лента собрала в прокате 680 млн долларов, став неожиданным успехом для киностудии.

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Во второй части повзрослевшая Моана вместе с Мауи и командой мореплавателей отправится в путешествие за пределы берегов родной Мотунуи. Их цель — исследовать неизведанные воды Океании.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» запланирована на 27 ноября 2024 года.

Как писали Юга.ру, ранее студия Walt Disney Pictures показала первый трейлер мультфильма «Муфаса: Король Лев». 

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