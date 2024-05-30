В сети появился трейлер мультфильма «Моана 2»

Ролик с русскими субтитрами 29 мая опубликовал YouTube-канал «топКино». События анимационного фильма развернутся спустя три года после приключений первой части, которая вышла на экраны в 2016 году. Предыдущая лента собрала в прокате 680 млн долларов, став неожиданным успехом для киностудии.