В сети появился трейлер мультфильма «Моана 2»
Disney представила тизер-трейлер анимационного фильма «Моана 2» (12+)
Ролик с русскими субтитрами 29 мая опубликовал YouTube-канал «топКино». События анимационного фильма развернутся спустя три года после приключений первой части, которая вышла на экраны в 2016 году. Предыдущая лента собрала в прокате 680 млн долларов, став неожиданным успехом для киностудии.
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Во второй части повзрослевшая Моана вместе с Мауи и командой мореплавателей отправится в путешествие за пределы берегов родной Мотунуи. Их цель — исследовать неизведанные воды Океании.
Мировая премьера мультфильма «Моана 2» запланирована на 27 ноября 2024 года.
Как писали Юга.ру, ранее студия Walt Disney Pictures показала первый трейлер мультфильма «Муфаса: Король Лев».