На Ростовской атомной станции прошла плановая противоаварийная тренировка

Ростовская область

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  • © Фото Андрея Калашникова
    © Фото Андрея Калашникова

На Ростовской АЭС для противоаварийных учений задействовали больше 500 человек и 14 единиц спецтехники

Условную нештатную ситуацию смоделировали на полномасштабных тренажерах учебно-тренировочного подразделения. Во время учений использовали передвижные узел связи, дизель-генераторы и насосные установки.

В «ликвидации» смоделированной ЧС задействовали группы противоаварийного реагирования атомной станции, личный состав и технику спецотдела №9 ФКГУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» и медперсонал МСЧ №5 ФМБА России.

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников отметил, что участники тренировки успешно справились с поставленными задачами: прошли проверку готовности к действиям во время ЧС, попрактиковались в  использовании передвижной противоаварийной техники, управлении энергоблоками и принятии решений по локализации и ликвидации последствий аварии.

Энергоблоки №1, 2, 3 и 4 Ростовской АЭС во время тренировки работали в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с тренировкой, не проводили, отмечают в пресс-службе станции. 

  • © Фото Андрея Калашникова
    © Фото Андрея Калашникова
  • © Фото Андрея Калашникова
    © Фото Андрея Калашникова

Как писали Юга.ру, ростовские атомщики изобрели устройство, которое почти вдвое ускоряет обслуживание насосов станции. Как оно работает один из инженеров-изобретателей рассказал здесь.

МЧС Пожароопасность Ростовская АЭС Энергетика

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