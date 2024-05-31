На Ростовской атомной станции прошла плановая противоаварийная тренировка

На Ростовской АЭС для противоаварийных учений задействовали больше 500 человек и 14 единиц спецтехники

Условную нештатную ситуацию смоделировали на полномасштабных тренажерах учебно-тренировочного подразделения. Во время учений использовали передвижные узел связи, дизель-генераторы и насосные установки.

В «ликвидации» смоделированной ЧС задействовали группы противоаварийного реагирования атомной станции, личный состав и технику спецотдела №9 ФКГУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» и медперсонал МСЧ №5 ФМБА России.

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников отметил, что участники тренировки успешно справились с поставленными задачами: прошли проверку готовности к действиям во время ЧС, попрактиковались в использовании передвижной противоаварийной техники, управлении энергоблоками и принятии решений по локализации и ликвидации последствий аварии.

Энергоблоки №1, 2, 3 и 4 Ростовской АЭС во время тренировки работали в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с тренировкой, не проводили, отмечают в пресс-службе станции.

© Фото Андрея Калашникова

© Фото Андрея Калашникова