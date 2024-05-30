В Ростовской области на один день запретят продавать алкоголь
В Ростовской области ограничит продажу алкоголя 1 июня
29 мая правительство Ростовской области сообщило о том, что в Международный день защиты детей, 1 июня, в регионе будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. При этом запрет не распространяется на кафе, бары, рестораны и другие заведения общепита.
За нарушение указанных требований грозит административный штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции и лицензии на неё.
Как писали Юга.ру, в апреле 2024 года стоимость «квадрата» в новостройках Ростова-на-Дону достигла 145,7 тыс. рублей. Это на 24,9% больше показателя аналогичного периода 2023 года (116,7 тыс. рублей).
Вчера, 14:46Дети из Краснодара и Сочи попали в шоу «Суперниндзя»
Родители рассказали, во что им это обошлось и как изменило жизнь
28 мая, 17:28Власти Славянска-на-Кубани требуют снести Покровско-Тихоновский храм
Ранее его 87-летнего основателя оштрафовали за дискредитацию армии