В Ростовской области на один день запретят продавать алкоголь

Ростовская область

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Ростовской области ограничит продажу алкоголя 1 июня

29 мая правительство Ростовской области сообщило о том, что в Международный день защиты детей, 1 июня, в регионе будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. При этом запрет не распространяется на кафе, бары, рестораны и другие заведения общепита.

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За нарушение указанных требований грозит административный штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции и лицензии на неё.

Как писали Юга.ру, в апреле 2024 года стоимость «квадрата» в новостройках Ростова-на-Дону достигла 145,7 тыс. рублей. Это на 24,9% больше показателя аналогичного периода 2023 года (116,7 тыс. рублей).

Алкоголь Дети

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