В Ростовской области на один день запретят продавать алкоголь

В Ростовской области ограничит продажу алкоголя 1 июня

29 мая правительство Ростовской области сообщило о том, что в Международный день защиты детей, 1 июня, в регионе будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. При этом запрет не распространяется на кафе, бары, рестораны и другие заведения общепита.

Читайте также: В Геленджике отменили карнавал в честь открытия курортного сезона

За нарушение указанных требований грозит административный штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции и лицензии на неё.