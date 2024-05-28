В Геленджике снова отменили карнавал в честь открытия курортного сезона
Геленджик не будет отмечать открытие курортного сезона
27 мая власти курорта заявили, что снова отменили карнавал, который традиционно проходит в первые выходные июня.
Читайте также:
«Получаю много вопросов о том, будет ли в этом году карнавал в Геленджике. Отвечаю всем. Пока идёт СВО, ни о каких празднованиях не может быть и речи. Все мероприятия, которые проводим, патриотические, спортивные организовываем локально», — написал в своем телеграм-канале глава курорта Алексей Богодистов.
В Геленджике карнавал проводили с 1977 года. В день открытия летнего сезона на набережной организовывали костюмированный парад, устраивали концерты и другие мероприятия. В 2020 и 2021 годах мероприятие отменяли из-за пандемии коронавируса. В 2022 году карнавал провели в обычном режиме, и вот теперь второй год подряд его не будет.
Как писали Юга.ру, Краснодар, Геленджик, Сочи и Ростов-На-Дону принимают Российский ресторанный фестиваль (РРФ), который проходит с 20 мая по 2 июня.