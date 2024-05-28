В Геленджике снова отменили карнавал в честь открытия курортного сезона

Краснодарский край

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  • © Нелли Плис, ЮГА.ру
    © Нелли Плис, ЮГА.ру

Геленджик не будет отмечать открытие курортного сезона

27 мая власти курорта заявили, что снова отменили карнавал, который традиционно проходит в первые выходные июня. 

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«Получаю много вопросов о том, будет ли в этом году карнавал в Геленджике. Отвечаю всем. Пока идёт СВО, ни о каких празднованиях не может быть и речи. Все мероприятия, которые проводим, патриотические, спортивные организовываем локально», — написал в своем телеграм-канале глава курорта Алексей Богодистов.

В Геленджике карнавал проводили с 1977 года. В день открытия летнего сезона на набережной организовывали костюмированный парад, устраивали концерты и другие мероприятия. В 2020 и 2021 годах мероприятие отменяли из-за пандемии коронавируса. В 2022 году карнавал провели в обычном режиме, и вот теперь второй год подряд его не будет.

Как писали Юга.ру, Краснодар, Геленджик, Сочи и Ростов-На-Дону принимают Российский ресторанный фестиваль (РРФ), который проходит с 20 мая по 2 июня.

Геленджик СВО Фестивали

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В Геленджике снова отменили карнавал в честь открытия курортного сезона
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