В Геленджике снова отменили карнавал в честь открытия курортного сезона

«Получаю много вопросов о том, будет ли в этом году карнавал в Геленджике. Отвечаю всем. Пока идёт СВО, ни о каких празднованиях не может быть и речи. Все мероприятия, которые проводим, патриотические, спортивные организовываем локально», — написал в своем телеграм-канале глава курорта Алексей Богодистов.

В Геленджике карнавал проводили с 1977 года. В день открытия летнего сезона на набережной организовывали костюмированный парад, устраивали концерты и другие мероприятия. В 2020 и 2021 годах мероприятие отменяли из-за пандемии коронавируса. В 2022 году карнавал провели в обычном режиме, и вот теперь второй год подряд его не будет.