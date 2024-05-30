В июне в Краснодаре откроют два новых детских сада

В июне в Краснодаре откроют новые детсады в двух районах — поселке Российском и на Западном Обходе

30 мая пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на главу города Евгения Наумова сообщила о завершении строительства детсада на 100 мест в посёлке Российском. Его планируют открыть в июне.

«Наши планы по возведению в 2024 году 24 садов должны быть реализованы. Без переносов сроков. Как и по школам», — заявил Наумов.



В детсаду на улице Тверской разместят шесть групп раннего и дошкольного возраста. На первом этаже расположены пищевой и медицинские блоки, а на втором — кабинеты педагога, психолога, логопеда и музыкально-физкультурный зал. Во дворе установили игровое оборудование, детские площадки и теневые навесы.

Также в первый месяц лета планируют ввести в эксплуатацию детский сад на 280 мест в районе Западного Обхода. Он находится на территории ЖК «Самолёт». Заключение о соответствии власти уже получили.