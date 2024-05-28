Краснодарцев приглашают на лекцию о расстройствах личности

В Краснодаре состоится лекция «Расстройства личности: норма или патология?» (16+)

Образовательный проект «Зарядка» 31 мая проведет лекцию «Расстройства личности: норма или патология?». Психиатр Светлана Гонта осветит основные виды расстройств личности и базовые критерии постановки диагноза.

Программа:

чем нормальный характер отличается от аномального;

можно ли вылечить расстройство личности и чем можно помочь людям с этим диагнозом;

кто из знаменитых людей, персонажей книг и кинематографа страдал тем или иным расстройством личности.

Лекция будет полезна для психологов и людей, интересующихся психологией и ментальным здоровьем.

Встреча состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, узнать подробности и пройти регистрации можно по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.