Краснодарцев приглашают на лекцию о расстройствах личности

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре состоится лекция «Расстройства личности: норма или патология?» (16+)

Образовательный проект «Зарядка» 31 мая проведет лекцию «Расстройства личности: норма или патология?». Психиатр Светлана Гонта осветит основные виды расстройств личности и базовые критерии постановки диагноза.

Программа:

  • чем нормальный характер отличается от аномального;
  • можно ли вылечить расстройство личности и чем можно помочь людям с этим диагнозом;
  • кто из знаменитых людей, персонажей книг и кинематографа страдал тем или иным расстройством личности.

Лекция будет полезна для психологов и людей, интересующихся психологией и ментальным здоровьем.

Встреча состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, узнать подробности и пройти регистрации можно по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре можно будет смотреть и обсуждать с психологами фильмы в рамках проекта «Кино на траве». 30 мая стартует сезон кинопоказов на летней террасе расторана Villa Verde. Первым фильмом станет драма «Место встречи».

Афиша Краснодар Лекции Образование

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Краснодарцев приглашают на лекцию о расстройствах личности
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