Розарий над головой: в парке «Краснодар» открыли новую локацию

В парке «Краснодар» открыли аллею роз. Клумбы с цветами установили на высоте нескольких метров

28 мая в соцсетях появились кадры новой локации в парке «Краснодар» — аллеи роз. Специалисты подвесили зеркальные кашпо с цветами на высоте в несколько метров. Их расположили в четыре ряда.

В соцсетях новую локацию называют «розовым водопадом», так как цветы свисают прямо над головами посетителей. Агрономы парка заявили, что использовали специальные розы, которые не боятся краснодарской жары.



«Роз будет много. Обещали обильный полив. Также будет много отражений, лавочек», — пишет краснодарский паблик.