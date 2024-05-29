Розарий над головой: в парке «Краснодар» открыли новую локацию

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Парк Галицкого Краснодар» https://t.me/park_galitskogo/15900
    © Скриншот из телеграмм-канала «Парк Галицкого Краснодар» https://t.me/park_galitskogo/15900

В парке «Краснодар» открыли аллею роз. Клумбы с цветами установили на высоте нескольких метров

28 мая в соцсетях появились кадры новой локации в парке «Краснодар» — аллеи роз. Специалисты подвесили зеркальные кашпо с цветами на высоте в несколько метров. Их расположили в четыре ряда. 

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В соцсетях новую локацию называют «розовым водопадом», так как цветы свисают прямо над головами посетителей. Агрономы парка заявили, что использовали специальные розы, которые не боятся краснодарской жары.

«Роз будет много. Обещали обильный полив. Также будет много отражений, лавочек», — пишет краснодарский паблик.

Напомним, что границы парка «Краснодар» расширят до поселка Плодородного.

Как сообщали ранее Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» стартовал сезон летних кинопоказов.

Краснодар парк «Краснодар» Парки Сергей Галицкий цветы

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Розарий над головой: в парке «Краснодар» открыли новую локацию
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