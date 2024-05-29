В Новороссийске начали реконструкцию парка «Южные пруды»
В Новороссийске стартовал ремонт общественного пространства
29 мая мэр города Андрей Кравченко заявил, что специалисты приступили к первому этапу реконструкции парка «Южные пруды». Там уже проводят работы по расчетам электропотребления, водопотребления и водоотведения.
Далее по плану очистить водоем от камыша и ила. После здесь появится бордюрный камень, покрытие, спортивная и детская площадки и тропа здоровья.
Напомним, в курортном поселке Абрау-Дюрсо 28 мая запустили шоу фонтанов. Посмотреть представление воды, света и огня с набережной можно каждый день в 21:00.
Как писали Юга.ру, в ближайшие два года в Новороссийске реконструируют мемориал «Малая земля». Судя по представленным эскизам, памятник и прилегающую территорию планируют превратить в современное общественное пространство. Здесь появятся места для отдыха горожан, новые пешеходные дорожки, освещение и озеленение.