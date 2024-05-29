В Новороссийске начали реконструкцию парка «Южные пруды»

29 мая мэр города Андрей Кравченко заявил , что специалисты приступили к первому этапу реконструкции парка «Южные пруды». Там уже проводят работы по расчетам электропотребления, водопотребления и водоотведения.

Далее по плану очистить водоем от камыша и ила. После здесь появится бордюрный камень, покрытие, спортивная и детская площадки и тропа здоровья.

Напомним, в курортном поселке Абрау-Дюрсо 28 мая запустили шоу фонтанов. Посмотреть представление воды, света и огня с набережной можно каждый день в 21:00.