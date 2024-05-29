В Сочи в День защиты детей устроят фестиваль красок

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

1 июня в Сочи состоится на мацестинских плантациях состоится фестиваль «Краски детства» (0+)

Организатор мероприятия «Мацеста чай» сообщил, что 1 июне в Сочи состоится фестиваль «Краски детства». Он пройдет с 12:00 до 19:00 на мацестинских плантациях.

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В программе фестиваля:

  • анимации;
  • праздник красок;
  • аквагрим;
  • воздушные змеи;
  • шоу мыльных пузырей;
  • творческие мастер-классы (пряники, свечи);
  • прыжки на батутах с видом на чайные плантации;
  • эстафеты со сладкими призами;
  • запуск воздушного шара (при благоприятных погодных условиях).

Мероприятие пройдет по адресу: фирменный магазин «Мацеста чай», улица Измайловская, 141. Далее вверх 1,5-2 км до шлагбаума.

Вход на фестиваль бесплатный.

Как писали ранее Юга.ру, в Ставрополе в День защиты детей пройдет спортивный фестиваль с забегом.

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В Сочи в День защиты детей устроят фестиваль красок
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