В Сочи в День защиты детей устроят фестиваль красок
1 июня в Сочи состоится на мацестинских плантациях состоится фестиваль «Краски детства» (0+)
Организатор мероприятия «Мацеста чай» сообщил, что 1 июне в Сочи состоится фестиваль «Краски детства». Он пройдет с 12:00 до 19:00 на мацестинских плантациях.
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В программе фестиваля:
- анимации;
- праздник красок;
- аквагрим;
- воздушные змеи;
- шоу мыльных пузырей;
- творческие мастер-классы (пряники, свечи);
- прыжки на батутах с видом на чайные плантации;
- эстафеты со сладкими призами;
- запуск воздушного шара (при благоприятных погодных условиях).
Мероприятие пройдет по адресу: фирменный магазин «Мацеста чай», улица Измайловская, 141. Далее вверх 1,5-2 км до шлагбаума.
Вход на фестиваль бесплатный.
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