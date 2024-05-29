В Сочи в День защиты детей устроят фестиваль красок

1 июня в Сочи состоится на мацестинских плантациях состоится фестиваль «Краски детства» (0+)

Организатор мероприятия «Мацеста чай» сообщил, что 1 июне в Сочи состоится фестиваль «Краски детства». Он пройдет с 12:00 до 19:00 на мацестинских плантациях.

В программе фестиваля: анимации;

праздник красок;

аквагрим;

воздушные змеи;

шоу мыльных пузырей;

творческие мастер-классы (пряники, свечи);

прыжки на батутах с видом на чайные плантации;

эстафеты со сладкими призами;

запуск воздушного шара (при благоприятных погодных условиях). Мероприятие пройдет по адресу: фирменный магазин «Мацеста чай», улица Измайловская, 141. Далее вверх 1,5-2 км до шлагбаума.



Вход на фестиваль бесплатный.