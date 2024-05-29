Вышел трейлер фильма «Снять проклятие». Дэвид Духовны снялся в экранизации собственного романа
В сети появился трейлер инди-комедии «Снять проклятие» (18+)
YouTube-канал HypeFilms опубликовал ролик с русскими субтирами. Главную роль в фильме исполнил звезда «Секретных материалов» и «Блудливой Калифорнии» Дэвид Духовны. В основе сценария лежит его роман «Баки Дент». Духовны же стал и режиссером ленты.
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Фильм «Снять проклятие» выйдет в мировой прокат 14 июня.
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