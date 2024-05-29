Вышел трейлер фильма «Снять проклятие». Дэвид Духовны снялся в экранизации собственного романа

YouTube-канал HypeFilms опубликовал ролик с русскими субтирами. Главную роль в фильме исполнил звезда «Секретных материалов» и «Блудливой Калифорнии» Дэвид Духовны. В основе сценария лежит его роман «Баки Дент». Духовны же стал и режиссером ленты.

В центре сюжета — писатель-неудачник Тед, торгующий арахисом на стадионе во время бейсбольных матчей. Парень узнает, что его отец Марти серьезно болен. Тед переезжает к нему и вскоре замечает, что состояние родителя ухудшается всякий раз, когда проигрывает его любимая бейсбольная команда «Ред Сокс». Чтоыб спасти отца, сын инсценирует победную серию клуба и фальсифицирует итоги матчей.

Фильм «Снять проклятие» выйдет в мировой прокат 14 июня.