Вышел трейлер фильма «Снять проклятие». Дэвид Духовны снялся в экранизации собственного романа

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  • Кадр из трейлера к фильму «Снять проклятие» © Скриншот видео с YouTube-канала HypeFilms
    Кадр из трейлера к фильму «Снять проклятие» © Скриншот видео с YouTube-канала HypeFilms

В сети появился трейлер инди-комедии «Снять проклятие» (18+)

YouTube-канал HypeFilms опубликовал ролик с русскими субтирами. Главную роль в фильме исполнил звезда «Секретных материалов» и «Блудливой Калифорнии» Дэвид Духовны. В основе сценария лежит его роман «Баки Дент». Духовны же стал и режиссером ленты.

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В центре сюжета — писатель-неудачник Тед, торгующий арахисом на стадионе во время бейсбольных матчей. Парень узнает, что его отец Марти серьезно болен. Тед переезжает к нему и вскоре замечает, что состояние родителя ухудшается всякий раз, когда проигрывает его любимая бейсбольная команда «Ред Сокс». Чтоыб спасти отца, сын инсценирует победную серию клуба и фальсифицирует итоги матчей. 

Фильм «Снять проклятие» выйдет в мировой прокат 14 июня.

Как писали Юга.ру, в интеллектуальном клубе «Культпросвет» в Краснодаре 30 мая стартует сезон кинопоказов на летней террасе расторана Villa Verde. Первым фильмом станет драма «Место встречи» итальянского режиссера Паоло Дженовезе.

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Вышел трейлер фильма «Снять проклятие». Дэвид Духовны снялся в экранизации собственного романа

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