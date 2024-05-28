В сети появился трейлер детективного триллера «Город страха»

Ролик с русскими субтитрами появился 26 мая на YouTube-канале HypeFilms. Посмотреть его можно по ссылке .

Сюжет развивается вокруг психолога Бена Монро, которого приглашают в Берлин расследовать массовое убийство членов тайного культа. Пока он погружается в работу, его дочь знакомится с молодым человеком, который посвящает её в местную андеграундную культуру.

Режиссёркой «Города страха» выступила Джордан Скотт («Трещины»). Главные роли исполнили Сэди Синк («Очень странные дела») и Эрик Бан («Халк»). Релиз в России намечен на 4 июля.