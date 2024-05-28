В сети появился трейлер детективного триллера «Город страха»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Город страха» © Скриншот видео с YouTube-канала HypeFilms
    Кадр из трейлера к фильму «Город страха» © Скриншот видео с YouTube-канала HypeFilms

Студия Vertical представила первый трейлер детективного триллера «Город страха» со звездой «Очень странных дел» (18+)

Ролик с русскими субтитрами появился 26 мая на YouTube-канале HypeFilms. Посмотреть его можно по ссылке

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Сюжет развивается вокруг психолога Бена Монро, которого приглашают в Берлин расследовать массовое убийство членов тайного культа. Пока он погружается в работу, его дочь знакомится с молодым человеком, который посвящает её в местную андеграундную культуру.

Режиссёркой «Города страха» выступила Джордан Скотт («Трещины»). Главные роли исполнили Сэди Синк («Очень странные дела») и Эрик Бан («Халк»). Релиз в России намечен на 4 июля.

Как писали Юга.ру, 13 июня в российском кинопрокате появится новый фильм Тони Голдуина «Папа». В фильме снялись Роберт Де Ниро, Бобби Каннавале, Роуз Бирн, Вера Фармига, Вупи Голдберг и другие. 

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