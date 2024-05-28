В сети появился трейлер детективного триллера «Город страха»
Студия Vertical представила первый трейлер детективного триллера «Город страха» со звездой «Очень странных дел» (18+)
Ролик с русскими субтитрами появился 26 мая на YouTube-канале HypeFilms. Посмотреть его можно по ссылке.
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