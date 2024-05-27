Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Место встречи»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре можно будет смотреть и обсуждать с психологами фильмы в рамках проекта «Кино на траве»

В интеллектуальном клубе «Культпросвет» заявили, что 30 мая стартует сезон кинопоказов на летней террасе расторана Villa Verde. Первым фильмом станет драма «Место встречи» итальянского режиссера Паоло Дженовезе.

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В кафе The Place за столом сидит человек в деловом костюме. Он готов выполнить любое желание посетителя, при условии реализации его задания. Поручения зачастую звучат ужасно. И чтобы выполнить их, нужно пойти против собственных моральных принципов и совершить плохой поступок.

После показа увиденное на экране можно будет обсудить с психологом Екатериной Шевчик. Начало в 19:30, стоимость участия 1000 рублей. Бронь мест по телефону +7 (989) 235-55-57.

Как писали Юга.ру, краснодарцев 29 мая приглашают посмотреть и обсудить с критиком Кирой Кац фильм «Опасный метод» про Фрейда и Юнга. Действие драмы охватывает период с 1904 по 1913 годы.

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