В Краснодарском крае полуторалетней Марии Авакян нужно дорогостоящее лечение. Как ей помочь?

Мария родилась с множественными пороками развития и провела в больницах первые шесть месяцев своей жизни. У нее не дышал нос, была неправильно сформирована челюсть, а уши расположены ниже, чем по норме. Девочка ела только через зонд и теряла вес.

«Мы связались с врачами московской Филатовской больницы, где умеют лечить детей с подобными патологиями. Дочке сделали уже три операции. Маша не может самостоятельно дышать, ей пришлось поставить трахеостому. Питание она получает через гастростому», — поделилась мама Марии Ануш Авакян.

Год девочка оказалась дома. Она уже держит голову и улыбается. Марии необходимо догонять сверстников в развитии — начать сидеть, ходить. Ей регулярно делают массаж и лечебную гимнастику, но этого недостаточно. Врачи краснодарского центра реабилитации рекомендуют девочке пройти курс специальной терапии.



«У Марии множественные врожденные пороки развития, раннее органическое поражение центральной нервной системы, задержка психомоторного развития. Мы будем заниматься коррекцией мышечного тонуса девочки, улучшением дыхательной функции, развитием крупной моторики и речи», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.



Все свои сбережения семья Авакян уже потратила. Мама Марии сейчас не работает, зарплата папы не позволяет собрать необходимую сумму на лечение. Всего на оплату требуется 171 083 рубля .



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