В Краснодарском крае полуторалетней Марии Авакян нужно дорогостоящее лечение. Как ей помочь?
«Русфонд» начал сбор средств девочке из Курганинска на курсовое лечения в реабилитационном центре
Мария родилась с множественными пороками развития и провела в больницах первые шесть месяцев своей жизни. У нее не дышал нос, была неправильно сформирована челюсть, а уши расположены ниже, чем по норме. Девочка ела только через зонд и теряла вес.
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«Мы связались с врачами московской Филатовской больницы, где умеют лечить детей с подобными патологиями. Дочке сделали уже три операции. Маша не может самостоятельно дышать, ей пришлось поставить трахеостому. Питание она получает через гастростому», — поделилась мама Марии Ануш Авакян.
Год девочка оказалась дома. Она уже держит голову и улыбается. Марии необходимо догонять сверстников в развитии — начать сидеть, ходить. Ей регулярно делают массаж и лечебную гимнастику, но этого недостаточно. Врачи краснодарского центра реабилитации рекомендуют девочке пройти курс специальной терапии.
«У Марии множественные врожденные пороки развития, раннее органическое поражение центральной нервной системы, задержка психомоторного развития. Мы будем заниматься коррекцией мышечного тонуса девочки, улучшением дыхательной функции, развитием крупной моторики и речи», — рассказал невролог центра реабилитации и развития «БлагоДар» в Краснодаре Александр Молодожников.
Все свои сбережения семья Авакян уже потратила. Мама Марии сейчас не работает, зарплата папы не позволяет собрать необходимую сумму на лечение. Всего на оплату требуется 171 083 рубля.
Как помочь девочке?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице Марии;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Марии Авакян);
- через СБП;
- через приложение «Русфонда»;
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Марии Авакян. НДС не облагается.