В Ставропольском крае начался сезон боррелиозных клещей. Рассказываем о мерах предосторожности

27 мая пресс-центр управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю проинформировал об активности иксодовых клещей в регионе. Они являются переносчиками Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и клещевого боррелиоза.

В управлении сообщили, что по состоянию на 27 мая с укусами клещей в больницы края обратились 1903 человека, в том числе 699 детей. Зарегистрировано семь случаев заболевания КГЛ и три случая заражения клещевым боррелиозом.

В Ставропольском крае от клещей обработали более 1900 га — это парки, скверы, детские сады и оздоровительные лагеря, санатории, а также пастбища.



Роспотребнадзор Ставрополья опубликовал памятку о том, как обезопасить себя от клещей и что делать при укусе: