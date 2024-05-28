В Ставропольском крае начался сезон боррелиозных клещей. Рассказываем о мерах предосторожности

Ставропольский край

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Роспотребнадзор Ставропольского края предупредил об активности иксодовых клещей — переносчиков боррелиоза и Крымской геморрагической лихорадки

27 мая пресс-центр управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю проинформировал об активности иксодовых клещей в регионе. Они являются переносчиками Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и клещевого боррелиоза.

В Краснодарском крае зацвел ядовитый ясенец:

В управлении сообщили, что по состоянию на 27 мая с укусами клещей в больницы края обратились 1903 человека, в том числе 699 детей. Зарегистрировано семь случаев заболевания КГЛ и три случая заражения клещевым боррелиозом.

В Ставропольском крае от клещей обработали более 1900 га — это парки, скверы, детские сады и оздоровительные лагеря, санатории, а также пастбища. 

Роспотребнадзор Ставрополья опубликовал памятку о том, как обезопасить себя от клещей и что делать при укусе:

  • © Скриншот из телеграм-канала Роспортребнадзора Ставропольского края
    © Скриншот из телеграм-канала Роспортребнадзора Ставропольского края

Ранее Юга.ру рассказывали, что необходимо делать при укусе змеи.

Безопасность Роспотребнадзор Ставрополь Экология

Новости

Краснодарцев приглашают на лекцию о расстройствах личности
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Любовь и голуби»
Власти Славянска-на-Кубани требуют снести Покровско-Тихоновский храм. Ранее его 87-летнего основателя оштрафовали за дискредитацию армии
В Городском саду Краснодара очистят пруд. На это потратят 2,7 млн рублей
В Железноводске установят 41 канализационный люк с местными достопримечательностями
Дачникам, у которых растет ипомея, гармала, турбина щитковидная и еще 16 растений, грозит уголовная ответственность

Лента новостей

В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
Вчера, 16:06
В Краснодаре запустили театральные путешествия в трамвае
Репортаж из вагона
Италия, 100% хлопок
Сегодня, 14:18 Реклама
Италия, 100% хлопок
Как купить полотенце за рубль в Краснодаре?
Сон для усталых взрослых людей
24 мая, 10:55
Сон для усталых взрослых людей
Как вовремя распознать бессонницу и апноэ и наконец-то выспаться

Реклама на сайте