В сети появился трейлер фильма «Папа» с Робертом Де Ниро

Трейлер картины доступен на YouTube. В фильме снялись Роберт Де Ниро, Бобби Каннавале, Роуз Бирн, Вера Фармига, Вупи Голдберг и другие. Режиссером выступил Тони Голдуин. Премьера картины состоялась в 2023 году на кинофестивале в Торонто.

История разворачивается вокруг стендап-комика Макса, который сталкивается с неприятностями в своей жизни. Карьера не приносит больших успехов и тем более денег, а брак находится на грани распада. Макс стремится стать заботливым отцом для своего 11-летнего сына с аутизмом Эзры. Когда ребенка снова исключают из школы, главный герой решает отправиться с ним в путешествие по всей стране.