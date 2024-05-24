В сети появился трейлер фильма «Папа» с Робертом Де Ниро

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  • Кадр из трейлера к фильму «Папа» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Папа» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

13 июня в российском кинопрокате появится новый фильм Тони Голдуина «Папа» (16+)

Трейлер картины доступен на YouTube. В фильме снялись Роберт Де Ниро, Бобби Каннавале, Роуз Бирн, Вера Фармига, Вупи Голдберг и другие. Режиссером выступил Тони Голдуин. Премьера картины состоялась в 2023 году на кинофестивале в Торонто.

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В сети появился трейлер фильма «Папа» с Робертом Де Ниро
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